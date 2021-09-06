В Кабардино-Балкарии нашли изделия эпохи эпипалеолита для шитья одежды

В Кабардино-Балкарии впервые найдены изделия для шитья одежды, которым около 13 тысяч лет

Археологи во время раскопок в Чегемском районе Кабардино-Балкарии нашли предметы, предназначенные для шитья одежды, эпохи эпипалеолита, и им около 11-13 тысяч лет. Об этом рассказала глава исследований Екатерина Дороничева, передает ТАСС.

Северо-Кавказская палеолитическая экспедиция проводилась в долине реки Фандуко, в навесе Псытуаже.

Подобные изделия — костяные проколки с заостренным концом — в этом месте были найдены впервые. В культурных слоях также осталась проколка из обсидиана. По данным специалиста, все они предназначались для прокалывания отверстий в тканях. Таким образом, древние люди сначала обрабатывали шкуру, затем ее протыкали и связывали с остальными частями изделия, составляя наряд.

Археологам пока неизвестно, как именно выглядела одежда. При этом глава исследований предположила, что она могла напоминать изделия современных народов, прежде всего северных. По мнению Дороничевой, это были накидки и набедренные повязки.

Если говорить про быт человека, жившего 11-13 тысяч лет назад в предгорьях Кавказа, то можно отметить, что он активно охотился на животных, в числе которых были дикие лошади, олени, кабаны и быки. Затем их кожа, кости и шерсть использовались как исходный материал для изготовления одежды. На месте археологических раскопок специалисты также заметили осетровую чешую, которая осталась от древних людей. Предполагается, что рыба была в их рационе.

На данном месте также много тысяч лет назад люди занимались и расщеплением кремня. «Места добычи кремня и обсидиана расположены недалеко от стоянки. Горные породы относили с месторождений к стоянкам, где они и обрабатывались, это были основные материалы для охотничьего снаряжения людей той эпохи», — заметила специалист.

Ранее стало известно, что археологи из этой же экспедиции нашли в Кабардино-Балкарии, во время раскопок на могильнике Верхний Куркужин, импортный янтарь.