Россияне нашли меч скифской эпохи при приеме металлолома недалеко от Красноярска

Недалеко от Красноярска во время того, как перерабатывался сданный металлом, неожиданно россияне нашли тагарский железный меч. Археологи из Новосибирска исследовали предмет, который в прошлом находился в частной коллекции. Об этом сообщается в статье «Вестника НГУ».

Авторами исследования стали Олег Митько и Сергей Скобелев из НГУ.

Меч, относящийся к раннему железному веку, как предполагается, был изготовлен за границей в V-IV веках до нашей эры. Ученые пояснили, что тагарская культура, родственная скифам, начала использовать железо только в последние этапы, что явно не сходится с возрастом находки. На протяжении нескольких веков древние люди создавали подобные предметы только из бронзы.

При этом не исключается версия, что его сделали и в этой местности — это мог быть «экспериментальный» меч III-II веков до нашей эры. Его длина составила почти 60 сантиметров, а самого клинка — 45 сантиметров. Ширина не превышает семи сантиметров, а толщина лезвия — четыре миллиметра.

В ближнем бою с его помощью можно было колоть, тем самым повергая противника. По всей видимости, для применения меча в бою воины использовали хват овергард.

Тагарская культура развивалась в бронзовом и раннем железном веках. Примечательно то, что покойников они хоронили вместе миниатюрными копиями кинжалов, ножей и остальных предметов, которые часто использовались человеком при жизни. Позднее тагарцев сменила таштыкская культура. Ее памятники распространены в пределах степной и лесостепной зон Среднего Енисея, а также на территории Кемеровской области.

Ранее археологи из ТГУ раскопали могильник Оглахты в Хакасии. В итоге специалисты сделали уникальное, удивительное открытие — нашли захоронение с отличной сохранностью вещей из органики, которые можно отнести к таштыкской культуре 1700-летней давности.

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