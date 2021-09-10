Дайверы нашли в Волге ядро времен Ивана Грозного

В районе села Работки в Нижегородской области дайверы нашли ядро, затонувшее в 1548 году

Российские дайверы, исследуя акваторию Волги в районе села Работки под Нижним Новгородом, обнаружили старинное ядро. По предварительным данным, оно датируется эпохой правления царя Ивана Грозного, сообщается на странице клуба подводного плавания «Диво» во «ВКонтакте».

«Это поистине удивительная находка которая дает основание предполагать, что существует большая вероятность найти затонувший артиллерийский снаряд Ивана Грозного», — говорится в публикации.

Историк Николай Карамзин писал, что Иван Грозный останавливался в Работках во время похода на Казанское ханство зимой 1548 года. Вместе с армией шел большой Артиллерийский снаряд с тяжелыми осадными орудиями. Из-за оттепели лед истончился и не выдержал тяжести пушек — они ушли на дно, погибло и множество людей.

На странице клуба отмечается, что за время работы на сушу подняли много металлических предметов, исследовано несколько квадратных километров волжского дна. При этом поиски в районе Работок осложняются плохой видимостью в воде и сильным течением.

Ранее сообщалось, что под Смоленском поисковики нашли обломки истребителя, разбившегося в период Великой Отечественной войны. По словам командира поискового отряда «Рядовой» Владимира Цыганова, самолет Як-9Т находился в болоте.