Российский бегун рассказал о забеге из Дербента в Сочи

Омский ультрамарафонец Иван Давыдов завершает одиночный забег на дистанцию 1255 километров. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Марафон стартовал в дагестанском Дербенте, маршрут оказался крайне сложным и включает в себя почти весь горный Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию. Путешествие завершится в Краснодарском крае.

Каждые сутки бегут преодолевает по 40-50 километров. В общей сложности он планирует бежать 45 дней. «Сложно психологически бывает: срываешься, ругаешь себя, срывы у меня уже были такие, в тумане. Приболел я, но справился без всяких лекарств», — рассказал Давыдов.

При себе у марафонца восьмикилограммовый рюкзак с палаткой, спальником и аптечкой. Однако пока ночевать на природе Давыдову не приходилось — гостеприимные россияне не оставляют туриста на улице.