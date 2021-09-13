В Челябинской области проведут книжную ярмарку и литературный форум

В Челябинской области 24-26 сентября проведут ежегодную Южноуральскую книжную ярмарку и Всероссийский литературный форум «Рыжий Фест». Об этом сообщает агентство «Европейско-азиатские новости».

Основная часть программы рассчитана на 24-25 сентября. Запланированные на эти дни мероприятия состоятся в Челябинске. Еще несколько мероприятий пройдут 26 сентября в Новосинеглазово, Сатке, Миассе и Озерске.

На сайте выступающей в роли организатора культурного события Челябинской областной универсальной научной библиотеки уточняется, что в 2021 году темой книжной ярмарки стали «Открытые коммуникации». По словам организаторов, открытость в общении — одновременно и готовность понимать других, и умение формулировать собственную позицию. «Нас особо интересует идея перевода как универсального способа приблизить друг к другу разные культуры, разные науки и разных людей», — уточнили в пресс-службе, добавив, что в этом году фестиваль объединит многих известных писателей, критиков, переводчиков, педагогов и журналистов, а также представителей издательств и ведущих книготорговых организаций страны.

Посетителям ярмарки помимо насыщенной программы с мастер-классами обещают представить книжные новинки, среди которых есть и те, что пока не появились на полках местных магазинов. Отмечается, что некоторые из участвующих в ярмарке книг можно приобрести со скидкой.

Ранее сообщалось, что в Казани решили открыть постоянную выставку народных промыслов. Уточнялось, что выставка заработает на базе отраслевого союза на улице Клары Цеткин. Там смогут разместиться мастера 12 гильдий Палаты ремесел, которые получат возможность не только показывать свои изделия посетителям, но и сразу принимать новые заказы.