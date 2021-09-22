Для соблюдающих правила раздельного сбора мусора отменят налог

В России задумали отменить НДС для компаний, которые собирают и сортируют мусор

Российские власти задумали отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для тех, кто занимается продажей вторичных ресурсов. Мера должна стимулировать соблюдение правил раздельного сбора мусора. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительство страны.

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Инициатива отмены налога принадлежит Минприроды, ее поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко. НДС захотели отменить при продаже металлолома, пластика, макулатуры, стекла и резиновой крошки. При реализации отходов налог предложили снизить до 10 процентов. Проект изменений Минфин, Минприроды и Минпромторг предоставят правительству до 2021 года.

По информации газеты, на данный момент люди сдают мусор компаниям-заготовителям, которые собирают, сортируют, перевозят и хранят отходы. Они могут продавать мусор переработчикам, которые создают из него вторичное сырье и отправляют на производство новых товаров. Таким образом, НДС решили отменить для заготовителей, а налог снизят для тех, кто занимается переработкой.

Опрошенные газетой эксперты положительно оценили возможное нововведение. «Это даст серьезный толчок для использования вторичного сырья по сравнению с первичным, толчок для развития переработки, потому что, по сути, извлекать ресурсы из отходов станет на 20 процентов выгоднее», — отметили в Российском экологическом операторе (РЭО).

Ранее в Минприроды заявили о планах ужесточить в России порядок обращения с бытовыми отходами при их сборе и утилизации. Раздельный сбор мусора решили сделать обязательным по закону. На организацию десятков тысяч точек сортировки и удаления бытовых отходов заложили в бюджет миллиард рублей.