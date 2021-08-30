Россиянам пообещали ужесточить правила раздельного сбора мусора

В России планируют ужесточить порядок обращения с бытовыми отходами при их сборе и утилизации. О подготовке новых инициатив и изменений в федеральное законодательство 30 августа в интервью «Российской газете» сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

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Глава Минприроды отметил, что вопреки повсеместному внедрению раздельного сбора мусора, многим регионам все еще не хватает средств на оснащение городов специальными контейнерами. В бюджет заложили один миллиард рублей, который федеральные власти обещают потратить на организацию 70 тысяч точек сортировки и удаления бытовых отходов.

«Дискредитирующе выглядит, когда на площадках есть раздельный сбор, люди поддерживают эту философию, а потом приезжает один мусоровоз и собирает отходы со всех. Это профанация, обман самих себя. Ввели у себя раздельный сбор отходов (РСО) 65 регионов, теперь мы хотим закрепить это регуляторно. Началась подготовка изменения в законодательство для того, чтобы это стало обязательным, чтобы не смешивали раздельный мусор. Если в регионе действует региональный оператор, который этим занимается, то он обязан соблюдать данные требования. В противном случае он не сможет выполнять работы», — подчеркнул Козлов.

Чиновник прояснил нюансы наказании людей за нарушение правил утилизации бытовых отходов. Беседы с жителями, по мнению Козлова, должны проводить управляющие компании домов, а не региональные или городские власти.

«Не надо все взваливать на государство, оно уже определило игроков рынка. Губернатор назначил регионального оператора, мэр — управляющие компании. Пора заниматься с людьми на местном уровне. Нормативная база есть. Что мешает управляющей компании в отдельно взятом доме работать с жильцами?» — добавил министр.

Козлов анонсировал проведение в России ревизии 2000 уже сформированных полигонов для выявления самых опасных объектов для их первоочередной ликвидации.

«В этом 2021 году в рамках проекта "Чистая страна" уберем 14 свалок, в том числе в Челябинске (одна из крупнейших), три полигона Московской области — "Вальцово", "Царево", "Слизнево". Это улучшит качество жизни трех миллионов человек», — резюмировал чиновник.

В том же интервью руководитель Минприроды назвал число регионов, в которых емкость свалок будет исчерпана в ближайшие два-три года. Серьезная проблема с утилизацией мусора нависла над Санкт-Петербургом, Севастополем, Кубанью, Новосибирской областью и еще 16 регионами.