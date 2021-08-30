Коммунальщиков оштрафовали за отравление Дона нечистотами

Коммунальное предприятие в Ростовской области наказали за вред экологии. Росприроднадзор через суд добился штрафа в 180 тысяч рублей для Ростовского водоканала («Ростовводоканал») после нескольких проверок воды в реке Дон и жалоб жителей. Об этом сообщил Telegram-канал Dom Mash 30 августа.

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Как указано в сообщении, инспекторы Росприроднадзора установили место слива сточных вод в водоем и взяли там несколько проб. По результатам экспертизы на месте сброса нечистот, Дон был отравлен частицами нефтепродуктов, нитратов, сульфидов и меди.

«Росприроднадзор выписал компании штраф. Из 180 тысяч рублей коммунальщики выплатили только 30. Оставшиеся 150 тысяч пришлось отвоевывать в суде», — пояснили авторы поста.

По данным издания RostovGazeta, жители Ростова-на-Дону, которые являются абонентами компании по услугам холодного водоснабжения и водоотведения, начали жаловаться на мутную и плохо пахнущую воду в жилых домах с февраля 2021 года.

В июне Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды по нескольким адресам и подтвердил, что она не соответствует гигиеническим нормам. Ростовский водоканал оштрафовали на 20 тысяч рублей. Компания пыталась оспорить штраф в суде, но жалобу ресурсоснабжающей организации отклонили.

Ранее власти Украины пришли к выводу, что в шаге от экологического бедствия находится река Днепр. Экологи выявили в воде более 160 загрязняющих веществ, включая кислоты, щелочи, минеральные соли, нефтепродукты и пестициды, которые могут оказывать пагубное воздействие на здоровье людей.

