Россиян предупредили о проблемах с утилизацией мусора

В Минприроды заявили, что в 20 регионах России скоро закончится емкость мусорных свалок

В 20 российских регионах в ближайшем будущем закончится емкость свалок. Об этом «Российской газете» сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Наибольшие проблемы с утилизацией мусора из-за этого могут испытать Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань, Ленинградская, Магаданская, Новосибирская «и другие области», предупредил главы Минприроды. В этих регионах «мусорные» мощности будут исчерпаны в ближайшие два-три года, в том числе из-за того, что до 1 января там закроют полигоны, работа которых временно разрешена.

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В девяти субъектах — Забайкалье, на Камчатке, в Красноярском крае, Магаданской и Новосибирской областях, Дагестане, Якутии, Севастополе и на Чукотке — уже наблюдается дефицит полигонов. Из-за этого приходится использовать нелегальные свалки, рассказал Козлов.

«Если эта проблема (утилизации отходов — прим. «Ленты.ру») захлестнет города, мало никому не покажется», — подчеркнул министр. В настоящее время, по его словам, для регионов уже составлены планы по созданию инфраструктуры для сортировки и захоронения отходов. При этом региональным властям «придется ускориться и обеспечить реализацию этих проектов», заключил Козлов.

Ранее в августе стало известно о закрытии крупнейшей нелегальной свалки в Европе — полигона в поселке Винча, расположенном в 17 километрах от Белграда — столицы Сербии — и недалеко от реки Дунай. Ежедневно туда привозили более 1,5 тысячи тонн бытовых отходов и более 3 тысяч тонн строительного мусора.