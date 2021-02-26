В России предложили рекультивировать полигоны за счет граждан

Минприроды России предложило рекультивировать полигоны за счет граждан, заложив деньги на это в тариф на вывоз мусора. Об этом сообщает РБК.

По словам директора департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Романа Земцова, предварительные расходы на это составят в среднем около 32 рублей с человека в год. Отмечается, что надбавка рассчитывалась с использованием средних нормативов накопления твердых коммунальных отходов на человека, которые составили 2,53 кубометра на человека в год. Стоимость рекультивации будет зависеть от расположения и объема полигона.

Земцов выразил мнение, что такое увеличение тарифа не станет для граждан критичным, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не высказала возражений по поводу данного предложения. Однако замглавы Минприроды Светлана Радченко подчеркнула, что его еще не обсудили с другими министерствами и профессиональным сообществом.

В декабре прошлого года власти Чукотского автономного округа предложили правительству России включить в национальный проект «Экология» создание полигонов твердых коммунальных отходов в арктической зоне. Всего до 2024 года планируется создать 41 объект по обработке, сортировке, захоронению ТКО.