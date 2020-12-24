Последний мусорный полигон закрыли в Подмосковье

Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) «Лесная» закрыли в Серпухове по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это был последний принимавший отходы мусорный полигон в регионе, сообщает ТАСС в четверг, 24 декабря.

«Область никогда не вернется к прежней схеме утилизации отходов, теперь все коммунальные отходы в регионе проходят сортировку на девяти новых комплексах по переработке отходов (КПО)», — говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Как сообщил зампред правительства региона Евгений Хромушин, поступавшие ранее отходы на полигон будут перенаправлены на современные комплексы по переработке. С 2012 года полигон «Лесная» принимал бытовые отходы в объеме около 450 тысяч тонн в год, уточнил чиновник.

1 декабря губернатор Андрей Воробьев заявил, что до конца года в области закроют все мусорные полигоны. По его словам, в начале следующего года власти решат вопросы с небытовыми отходами, в частности, строительным мусором.

Всего за последние пять лет в области были закрыты 29 объектов по обращению с отходами старого формата. В настоящий момент в Подмосковье функционируют девять КПО, до конца года власти планируют ввести в эксплуатацию еще три объекта.