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Воробьев анонсировал закрытие всех мусорных полигонов

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Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

Оставшиеся на территории Подмосковья мусорные полигоны закроют в декабре, в регионе будут действовать только современные комплексы по переработке отходов, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте областного правительства.

«Наша задача — в первом квартале 2021 года запустить необходимые регламенты, чтобы также навести порядок и со строительным мусором и всем, что касается небытовых отходов», — сказал он.

В сентябре сообщалось, что до конца года в регионе закроют шесть полигонов твердых коммунальных отходов, еще два полигона переформатируют в комплексы по переработке отходов. За последние пять лет в области были закрыты 29 объектов по обращению с отходами старого формата.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, все свалки на территории Подмосковья перестанут действовать с января следующего года. Он пояснил, что мусор будет поступать на комплексы по переработке отходов (КПО).

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