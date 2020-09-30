Шесть мусорных полигонов закроют в Подмосковье до конца года

Шесть полигонов твердых коммунальных отходов планируется закрыть до конца года на территории Подмосковья, еще два полигона переформатируют в комплексы по переработке отходов, сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Олег Романов. Его цитирует РИАМО в среду, 30 сентября.

«За пять лет у нас закрыто 29 объектов по обращению с отходами старого формата. В 2020 запланированы к закрытию десять полигонов. Два уже закрыты», — сказал Романов.

Он отметил, что в регионе уже работают восемь современных комплексов по переработке отходов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, все свалки на территории Подмосковья перестанут действовать с января следующего года. Он пояснил, что мусор будет поступать на комплексы по переработке отходов (КПО).

Работы по рекультивации мусорных полигонов в Московской области начались в 2017-м в рамках национального проекта «Экология».