Подмосковный полигон «Ядрово» закроют в декабре

Полигон «Ядрово» в Волоколамском округе планируют закрыть в декабре, на эти цели выделены большие средства, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в воскресенье, 2 августа.

«Уже сейчас там практически нет мусора. На 15 декабря он окончательно закроется», — сказал он.

В начале июня губернатор заявил, что все свалки на территории области будут закрыты до конца текущего года. Он уточнил, что полигон «Тимохово» перейдет в режим работы комплекса по переработке отходов. Воробьев отметил, что для Подмосковья экология имеет особое значение.

В том же месяце министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский заявил, что все полигоны твердых бытовых отходов с прямым захоронением мусора на территории Подмосковья закроют в следующем году.

Работы по рекультивации мусорных полигонов в Московской области начались в 2017-м.