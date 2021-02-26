Российский министр обозвал подчиненного дураком за идею с мусорными полигонами

Глава Минприроды России Александр Козлов ответил на идею рекультивировать мусорные полигоны на деньги граждан, высказанную одним из сотрудников ведомства. Министр обозвал своего подчиненного дураком и добавил, что ведомство не поддерживает предложение. Об этом говорится в Telegram-канале Минприроды.

«Сегодня в новостях прочитал и был сильно удивлен, что один из наших сотрудников прокомментировал о том, что население должно платить за полигоны. Дурак, что могу сказать. Мы не поддерживаем эту позицию», — сказал Козлов. По его словам, сейчас наоборот обсуждается тема снижения финансовой нагрузки на население за счет снижения трат на утилизацию мусора.

С идеей оплатить рекультивацию мусорных полигонов из карманов россиян ранее выступил директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов. Он представил расчеты, согласно которым предварительные расходы на реализацию инициативы составят в среднем около 32 рублей с человека в год. Надбавку рассчитали с учетом средних нормативов накопления твердых коммунальных отходов на человека.

Земцов заявил, что подобное увеличение тарифа не станет для граждан критичным, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не имеет возражений по поводу предложения.