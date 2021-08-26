Закрылась крупнейшая нелегальная свалка в Европе

Спустя три недели после пожара на мусорном полигоне в поселке Винча власти Сербии решили закрыть крупнейшую нелегальную свалку Европы, пишет Reuters.
Поселок Винча находится в 17 километрах от Белграда — столицы Сербии — и недалеко от реки Дунай. Ежедневно туда привозили более 1,5 тысячи тонн бытовых отходов и более трех тысяч тонн строительного мусора.
Свалка не только распространяла неприятный запах над исторической частью Балканского полуострова и загрязняла воды Дуная — большая концентрация метана, который выделяется при разложении мусора, часто приводила к возгораниям. Последний крупный пожар произошел 7 августа — он распространился на территорию в пять гектаров, а дым от него окутал Белград и окрестности.
После многочисленных протестов сербских эко-активистов министр охраны окружающей среды Ирена Вуйович объявила о закрытии свалки. Она добавила, что территорию разравняют и устранят риски оползней, а к 2023 году в этом же районе будет открыт новый полигон с современными технологиями утилизации. Его построит франко-японский консорциум Suez-Itochu. Помимо свалки на территории появится мусоросжигательный завод и предприятие по переработке отходов в энергию.
В России же незаконные свалки продолжают расти — страна рискует утонуть в бытовых и промышленных отходах, если срочно не поменяет отношение к мусору. По данным экспертов из Совета безопасности, каждый год нелегальных мусорных полигонов на территории России становится на 30 процентов больше.