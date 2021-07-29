Дубай начнет питаться энергией из мусора

В Дубае строят один из крупнейших в мире заводов по переработке отходов в энергию. Как пишет Bloomberg, так Объединенные Арабские Эмираты планируют избавиться от огромного потока мусора.
Самый большой в ОАЭ завод для преобразования отходов в электроэнергию обойдется правительству в 1,1 миллиарда долларов. Меньшее по размеру подобное предприятие начнет работу в конце 2021 года в городе Шарджа. После запуска двух других проектов в Абу-Даби страна сможет сжигать почти две трети бытовых отходов, которые сейчас производит.
Обычно такой метод используют для утилизации окончательных остатков мусора — после отделения всех пригодных для повторного использования материалов. В противном случае, переработка отходов в энергию будет выбрасывать в атмосферу большое количество парниковых газов и не даст ОАЭ достичь целей по климату к 2050 году.
Однако у государства много свалок и слишком мало возможностей для повторного использования мусора. Например, в стране сортируют отходы, но не хватает заводов, способных их превратить во что-то новое. Объекты для переработки вторсырья тоже требуют больших затрат, но не могут производить энергию — поэтому не так выгодны для властей.
При этом отправлять мусор на переработку в другие страны становится труднее. Китай с начала 2021 года полностью прекратил ввоз иностранных отходов, а на Турцию из-за нежелания приостановить импорт постоянно давят экологи.
Главный исполнительный директор компании Bee'ah, которая занимается заводом в Шардже, Халед Аль Хураймел сообщил, что намерен построить больше предприятий по сжиганию мусора в ОАЭ и в соседней Саудовской Аравии. Однако европейских экспертов насторожило, что масштабное сжигание мусора может заместить инвестиции во вторичную переработку.