Власти Норильска направят 680 миллионов рублей на ликвидацию свалок и озеленение

Власти Норильска планируют направить 680 миллионов рублей на ликвидацию свалок и озеленение города из средств, которые поступили в бюджет от ГМК «Норильский никель» как компенсация за разлив топлива на норильской ТЭЦ-3. Об этом сообщает «Интерфакс.

«И эти деньги пойдут непосредственно на уборку свалок и озеленение. В этом году порядка ста миллионов рублей мы планируем затратить на эти цели. И до 2024 года по 200 миллионов рублей также на эти цели будут выделяться средства», — уточнил глава города Дмитрий Карасев.

Он отметил, что тление и горение на полигоне отходов ООО «Байкал-2000» полностью ликвидировали. Там в осенний период 2020 года произошел пожар. По его словам, полигон будет закрыт. На данный момент специалисты проводят работы по ворошению и последующей рекультивации.

«Весь мусор, который будет образовываться в районе Талнаха, будет возиться на другой полигон, который расположен еще дальше. (...) И если что-то там произойдет, жители района не должны испытывать сложностей с нахождением там этого мусора», — заключил Карасев.

Ранее стало известно, что сброс на пульпопроводе произошел под Норильском, пульпа попала в водоем. Площадь загрязнения составляет около 200 квадратных метров, установлены боновые заграждения.