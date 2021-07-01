Превратившее российскую реку в «Мальдивы» бирюзовое пятно показали на видео

В Новосибирской области на реке Бердь появилось бирюзовое пятно, превратившее водоем в «локальные Мальдивы». Местные жители сняли реку на видео, один из них опубликовал кадры с места происшествия на Facebook.

На видеозаписи, сделанной с воздуха, показано, что река окрасилась в неестественно яркий бирюзовый цвет. Пятно покрывает большой участок реки.

«Этот ужас нам прислали сегодня жители Морозово. Масляное пятно мутной химической жижи разлилось по Берди. Пленка тянется на несколько километров, и течение медленно несет его в Обь, отравляя на своем пути все живое», — написал активист Алексей Носов в социальных сетях.

Носов сообщил, что местные жители уже связались с региональным Минприроды и Росприроднадзором. Были взяты пробы воды, причину загрязнения выяснит экспертиза.

«Выясним химсостав и найдем виновника. Местные говорят, что слив этот якобы в Искитиме и что это не первый случай. Постараемся, чтобы он был последним», — резюмировал Носов.

Под постом в соцсети о случившемся — сотня комментариев. Многие жители боятся, что в результате загрязнения могут погибнуть рыбы и птицы и что предполагаемые химикаты могут осесть в почве. Некоторые пишут, что река окрасилась в яркий цвет из-за цветения водорослей.

Ранее сообщалось, что на берегу Халактырского пляжа Камчатки было найдено множество мертвой рыбы и морских животных. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Стало известно, что из-за произошедшего на Камчатке пострадали минимум 60 серферов — они получили ожоги роговицы и жаловались на тошноту и кожную реакцию.