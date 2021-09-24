На Украине нашли крупную партию замаскированных под мусор контрабандных iPhone

Украинские силовики задержали десятерых бортпроводников одной из местных авиакомпаний, которые наладили схему незаконного провоза в страну техники Apple на сотни тысяч долларов. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Государственную пограничную службу республики.

По данным ведомства, проводники неоднократно закупали за рубежом крупные партии смартфонов, планшетов, наушников и зарядок последних моделей, а по прилете на родину тайно выносили их из самолетов, маскируя под видом кейсов с питанием, мусора и личных вещей. После они продавали технику по цене ниже рыночной.

24 сентября контрабандистов задержали в аэропорту Борисполь с 85 девайсами Apple, в частности iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro. Эксперты оценили эту партию в 100 тысяч долларов. О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось. По соответствующей статье им может грозить до семи лет тюрьмы.

Ранее ВВС Украины перехватили над Карпатскими горами собственный самолет Ан-2, экипаж которого незаконно вез в Румынию крупную партию сигарет. Весь экипаж, состоящий из украинцев, был задержан, а нелегальный товар — изъят.