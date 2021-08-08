На Украине перехватили самолет контрабандистов у границы над Карпатам

Истребитель украинских ВВС МиГ-29 перехватил на границе над Карпатскими горами самолет Ан-2. Его экипаж незаконно летел в Румынию, сообщает издание «Думская» со ссылкой на источники.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел 7 августа над городом Косов на территории приграничной Ивано-Франковской области. После перехвата самолет Ан-2 совершил посадку на аэродроме в Коломые.

По данным источников, в легкомоторном самолете находились контрабандисты, которые собирались перевезти контрафактные табачные изделия в Румынию.

Ранее сообщалось, что в российской республике Марий Эл ФСБ пресекла контрабанду на Украину головок самонаведения зенитного ракетного комплекса. По версии следствия, контрабандой деталей занимался агент Службы безопасности Украины (СБУ). Сотрудники ФСБ задержали его с поличным.