ФСБ пресекла контрабанду на Украину деталей зенитного ракетного комплекса

В Марий Эл ФСБ пресекла контрабанду на Украину головок самонаведения зенитного ракетного комплекса. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, контрабандой деталей занимался агент Службы безопасности Украины (СБУ). Сотрудники ФСБ задержали его с поличным. Для работы агент использовал подложные документы, псевдонимы и ряд других мер конспирации.

Украинца признали виновным по части 1 статьи 30, части 1 статьи 226.1 («Приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники») УК РФ. Суд приговорил его к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима.

Ранее ФСБ поймала военного пенсионера на контрабанде оружия. Житель Владимира организовал контрабандные поставки гранатометных оптических комбинированных прицелов «ГОК-9» на общую сумму более чем в полмиллиона рублей. Они предназначались для отправки на Украину через Белгородскую и Ростовскую области.