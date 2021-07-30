ФСБ задержала пытавшихся попасть на матрацах из России в Испанию кубинцев

ФСБ задержала граждан Кубы, пытавшихся незаконно пересечь границу России и Эстонии. Об этом в пятницу, 30 июля, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, при себе у нелегалов обнаружили надувные матрацы. Их они приобрели, чтобы реализовать первую часть плана на пути из России в Испанию — переплыть реку Нарва и оказаться в стране Евросоюза — Эстонии. Оттуда они хотели добраться до одного из городов Испании, где у одного из задержанных, по его словам, живет дочь.

Помимо матрацев у беглецов нашли необходимые в походе лекарства и съестные припасы. Задержанных отправили во временный пункт размещения. Им грозит штраф, а также депортация.

14 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали троих африканских футболистов за попытку незаконного пересечения границы России в районе псковской деревни Лобок.