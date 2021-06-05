Двое россиян ради отдыха в Одессе переплыли пограничную с Украиной реку

В Сумской области Украины задержали двух россиян, незаконно пересекших границу, сообщает местная Государственная пограничная служба.

Двое мужчин в возрасте 39 и 41 года были задержаны пограничным патрулем утром 5 июня. Они переплыли реку Ворскла, по которой в этом месте проходит граница. С собой у них были водительские права и рюкзак с вещами.

По словам россиян, они собирались в Одессу на отдых, а таким способом пересечь границу решили из-за карантинных ограничений. Обоих задержали, им грозит административная ответственность за незаконное пересечение границы и запрет на въезд на Украину на срок 5 и 10 лет.

Пограничная служба сообщает, что ранее одному из них уже запретили въезд на Украину на 3 года. По их информации, россиянин тогда устроил дебош в киевском аэропорту Жуляны.