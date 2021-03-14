Украинские пограничники задержали граждан России и Белоруссии

Украинские пограничники задержали двух граждан России и Белоруссии, которые, как сообщается, незаконно пересекли белорусско-украинскую границу, минуя контрольно-пропускной пункт. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы страны.

«Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд отдела "Свитязь" вблизи пункта пропуска "Пища"», — говорится на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что у задержанных мужчин были с собой паспорта, однако попасть на территорию Украины они захотели незаконно. По словам предполагаемых нарушителей, в их планах было нелегальное путешествие по территории Европейского союза.

В настоящее время мужчины переданы в пограничное подразделение для проведения проверки.

В начале декабря 2020 года на российско-украинской границе произошла перестрелка. В ФСБ России сообщили, что на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с Украины. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. Один из нападавших был убит.