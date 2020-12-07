После попытки вооруженного прорыва в Россию с Украины завели уголовное дело

В Белгородской области завели уголовное дело после попытки троих вооруженных мужчин прорваться в Россию с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в Следственном комитете России, у одного из нападавших при себе были автомат, магазин с патронами, рация и прибор ночного видения. Все предметы были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК («Посягательство на жизнь военнослужащего для воспрепятствования законной деятельности») РФ.

В рамках расследования проводится комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

Ранее сообщалось, что Украина отреагировала на сообщение ФСБ о перестрелке на границе. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что Украина дополнительно проверяет участок местности, где могло произойти нарушение, однако пограничные наряды не зафиксировали выстрелов. «Кроме того, российская сторона до этого немедленно не информировала украинских пограничников ни о каких нестандартных ситуациях на общем участке границы», — добавил он.

О перестрелке стало известно 4 декабря. ФСБ России заявила, что на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с Украины. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. Один из нападавших был убит.