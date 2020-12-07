Раскрыты детали сорванной ФСБ попытки вооруженного прорыва в Россию с Украины

Раскрыты детали попытки троих вооруженных мужчин прорваться в Россию с Украины в Белогородской области. Об этом в понедельник, 7 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По словам Петренко, 3 декабря погранотряд регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) засек троих вооруженных мужчин, которые пытались нарушить государственную границу России. Командир погранотряда потребовал у нарушителей остановиться, но те открыли огонь.

Тогда командир, чтобы защитить жизнь подчиненных, решил открыть ответный огонь, которым был ликвидирован один из нарушителей. Как уточнила Светлана Петренко, при нем были найдены автомат, магазин с патронами, рация и прибор ночного видения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК («Посягательство на жизнь военнослужащего для воспрепятствования законной деятельности») РФ. О перестрелке на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям спецслужба впервые сообщила 4 декабря.