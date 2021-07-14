ФСБ задержала троих африканских футболистов за нарушение границы России

Пограничники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали троих африканских футболистов за попытку незаконного пересечения границы России в районе псковской деревни Лобок. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, в минувшем феврале граждане Сенегала и Гвинеи Ба Мусса, Барри Мамаду Мусса и Диалло Шейх Умар прилетели в Белоруссию на сборы с одним из местных футбольных клубов. Однако пару недель спустя они договорились с местным таксистом о том, что он поможет им перебраться в Россию для продолжения их футбольной карьеры.

25 февраля сенегальцы добрались до района псковской деревни Лобок и попытались вдоль железной дороги пробраться в Россию, где были задержаны пограничниками ФСБ. Как выяснилось, нарушители пытались пересечь границу без паспортов: документы остались у руководства белорусского футбольного клуба. Невельский районный суд Псковской области приговорил каждого из сенегальцев к восьми месяцам исправительной колонии.