На брата Кокорина завели административное дело после конфликта в баре

На Кирилла Кокорина, брата футболиста Александра Кокорина, завели административное дело после конфликта в столичном баре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В полиции действия дебошира расценили как мелкое хулиганство. Адвокат Кокорина добавил, что никакой драки в баре не было. Задержанного уже отпустили домой.

Ранее сообщалось, что Кирилла Кокорина и его приятеля Карена Григоряна задержали в Москве за попытку пройти в заведение без QR-кода. Они распивали алкоголь и хотели продолжить вечер в одном из столичных баров. Отмечалось, что получив отказ, они устроили потасовку с персоналом.

Молодые люди уже попадали в поле зрения полиции. Карена Григоряна задержали в марте 2021 года с 4,8 миллиона фальшивых рублей, а Кирилл Кокорин проходил свидетелем по делу своего брата, Александра Кокорина.

В октябре 2018 года Мамаев и Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы. Их приговорили к полутора годам лишения свободы за хулиганство и побои. Досрочно они освободились в сентябре 2019 года.