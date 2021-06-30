Брат Кокорина устроил драку в баре из-за отказа пустить его без QR-кода

В Москве задержали Кирилла Кокорина, брата футболиста Александра Кокорина, за драку в столичном баре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, дебошир был пьян.

Как уточняет Telegram-канал «112», Кокорин вместе с другом пытался прорваться в бар без QR-кода. Получив отказ, молодые люди устроили драку с сотрудниками. Около семи утра их задержали прибывшие на место полицейские.

Ранее сообщалось, что Савеловский суд Москвы обязал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева выплатить компенсацию избитому ими в центре столицы водителю.

В октябре 2018 года Мамаев и Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы. Их приговорили к полутора годам лишения свободы за хулиганство и побои. Досрочно они освободились в сентябре 2019 года.