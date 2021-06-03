Приговор Кокорину и Мамаеву признали законным

Жалобы защиты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина на апелляционный приговор Мосгорсуда отклонил второй кассационный суд общей юрисдикции. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, приговор спортсменам признан законным. 3 августа прошлого года Мосгорсуд оправдал игроков по статье о хулиганстве, их действия переквалифицировали как побои.

После этого защита спортсменов заявила, что продолжит бороться в суде. Адвокаты Мамаева хотели оправдать футболиста по статье «побои» и убрать хулиганский мотив из «умышленного причинения легкого вреду здоровью». Кокорина требовали оправдать полностью.

В октябре 2018 года Мамаев и Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы. С октября по май 2019-го спортсмены находились в СИЗО, после чего были признаны виновными и отправлены отбывать срок в колонии общего режима. Досрочно освободились в сентябре 2019 года.