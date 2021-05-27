Кокорин исправил нос

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин перенес операцию по пластике носа. Об этом сообщает Firenzeviola.it.

30-летнему форварду исправили носовую перегородку. До этого Кокорин опубликовал фото из больничной палаты в своем Instagram, чем озадачил фанатов.

В завершившемся сезоне Кокорин лишь четырежды появился на поле в составе «фиалок». Суммарно форвард провел в игре лишь 91 минуту и не отметился результативными действиями.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе. До этого нападающий защищал цвета столичного «Спартака». В составе красно-белых он отметился двумя голами в восьми матчах. В «Спартак» форвард перешел из «Сочи».

Кокорин также известен по выступлениям за московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». С 2017 года он не привлекается к играм за сборную России.