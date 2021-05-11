Тренер «Фиорентины» назвал сроки возвращения Кокорина

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о сроках возвращения на поле российского форварда Александра Кокорина. Об этом сообщается на сайте команды.

По словам специалиста, россиянин только-только оправился от травмы и сейчас ему нужно на максимуме работать в психологическом плане. Тренер выразил надежду, что форвард сможет помочь клубу в финальных матчах сезона.

«Фиорентине» до конца сезона осталось провести три встречи. В начале марта Кокорин получил травму и пропустил два месяца. У россиянина было диагностировано повреждение бедра.

29-летний Кокорин перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» 27 января. Контракт форварда с «Фиорентиной» рассчитан на 3,5 года. Он провел в составе клуба три матча и пока не отметился результативными действиями.