Кокорина сравнили с самым дорогим футболистом мира

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, сравнил россиянина с форвардом ПСЖ и сборной Франции Килианом Мбаппе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, игроки имеют схожий футбольный талант. Кроме того, массажист отметил, что Кокорин идеально сложен для футбола, но имеет хронические проблемы со спиной. Колесников также добавил, что Мбаппе превосходит россиянина по скорости бега.

29-летний Кокорин перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. Он принял участие в трех матчах в составе «Фиорентины» и пока не отметился результативными действиями.

Мбаппе — самый дорогой футболист мира по версии портала Transfermarkt.de. Стоимость 22-летнего француза оценивается в 180 миллионов евро. В 32 матчах во всех турнирах нынешнего сезона форвард забил 26 мячей и сделал девять голевых передач.