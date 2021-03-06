Кокорин получил травму и вновь стал объектом нападок итальянцев

Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин получил травму прямой мышцы бедра. Об этом сообщается на сайте команды.

Российский форвард почувствовал боль во время матча 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы». Повреждение было выявлено в ходе обследования. О сроках восстановления 29-летнего игрока не сообщается.

В комментариях в Twitter Кокорин стал объектом нападок итальянских фанатов. Они вновь заявили, что покупка россиянина оказалась бесполезной. «Он травму получил, когда икру лопал?», «Ему осталось играть только в виртуальном мире», «А ведь были времена, когда русских нельзя было сломить», — писали юзеры.

Футболист перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. Он принял участие в трех матчах за команду и пока никак не отметился полезными действиями.

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