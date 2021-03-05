В Италии высмеяли игру «ненужного даже любителям» Кокорина

Итальянские болельщики высмеяли игру нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Комментарии недовольных пользователей сети доступны в Twitter.

В 25-м туре чемпионате Италии против «Ромы» форвард появился на поле на 52-й минуте, не нанес ни одного удара по воротам и отдал шесть точных передач. После матча Кокорин подвергся критике в соцсетях. «Кокорин не нужен даже любителям», «Какой игрок! Невероятная покупка Пранделли. Только аплодисменты!», «Есть ли хоть одно видео, как Кокорин касается мяча?» — писали фанаты.

20 февраля болельщики осудили покупку руководством «Фиорентины» российского нападающего. Юзеры посчитали, что россиянин был способен выступать на высоком уровне лет шесть назад, и он постоянно будет находиться на скамейке запасных из-за травм.

Футболист перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. По информации итальянских журналистов, «Фиорентина» заплатила за нападающего 4,5 миллиона евро.