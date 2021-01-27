«Фиорентина» объявила о переходе Кокорина

Итальянская «Фиорентина» на своем сайте объявила о переходе в команду российского нападающего Александра Кокорина.

Подробности сделки не сообщаются. «Добро пожаловать, Александр Кокорин», — говорится в сообщении на русском языке. В 19:00 по московскому времени состоится презентация игрока.

О переходе Кокорина в итальянскую команду из московского «Спартака» стало известно 21 декабря. В московской команде заявили, что форвард подпишет с «фиалками» контракт на 3,5 года. По информации итальянских журналистов, «Фиорентина» предложила «Спартаку» за нападающего 4,5 миллиона евро.

Кокорин присоединился к красно-белым в августе 2020-го в статусе свободного агента. В сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги он провел десять матчей и отметился двумя голами.

«Фиорентина» в текущем розыгрыше Серии А занимает 18-е место с 18 очками. Лидирует «Милан», набравший 43 очка.

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