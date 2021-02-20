В Италии осудили покупку «блатного» Кокорина

Итальянские болельщики осудили покупку руководством «Фиорентины» российского нападающего Александра Кокорина. Комментарии недовольных доступны в Instagram команды.

После дебюта Кокорин остался в запасе «Фиорентины» в двух матчах подряд. Он не появился на поле в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Специи» (3:0), что вызвало вопросы у пользователей сети. Юзеры посчитали, что россиянин был способен выступать на высоком уровне лет шесть назад, и он постоянно будет находиться на скамейке запасных из-за травм. По их мнению, на руководство «фиалок» повлияли слова бывшего тренера петербургского «Зенита» Роберто Манчини, «протолкнувшего блатного игрока».

Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче 21-го тура Серии А против «Интера», состоявшегося 5 февраля. 29-летний россиянин вышел на поле на 74-й минуте и не отметился результативными действиями.

Футболист перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. По информации итальянских журналистов, «Фиорентина» заплатила за нападающего 4,5 миллиона евро.

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