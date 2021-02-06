В Италии высмеяли дебют Кокорина за «Фиорентину» и вспомнили о тюрьме

Итальянские болельщики и журналисты высмеяли дебют российского нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину». Об этом сообщает Firenzepost.

Журналисты назвали футболиста деревянным, оштукатуренным и неготовым к матчу. По их мнению, Кокорин сможет заиграть только к июню. В комментариях в Twitter пользователи сети также подвергли критике выступление россиянина и вспомнили о его тюремном прошлом.

«Присутствие в составе бывшего заключенного — самое интересное, что есть сейчас в клубе», «А Кокорин приехал или остался в России?», «Комментатор: представляет бомбардира Кокорина. Кокорин на поле: два касания», — писали фанаты.

Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера», состоявшийся 5 февраля. 29-летний россиянин вышел на поле на 74-й минуте и не отметился результативными действиями. Матч завершился поражением «фиалок» со счетом 0:2.

Кокорин перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. По информации итальянских журналистов, «Фиорентина» заплатила за нападающего 4,5 миллиона евро.

8 октября 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

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