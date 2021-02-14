Главный тренер «Фиорентины» рассказал о состоянии Кокорина

Главный тренер итальянской «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал о состоянии нападающего Александра Кокорина. Его слова приводит Fiorentina News.

Пранделли заявил, что у форварда есть небольшие проблемы с физической формой, однако он много работает. «Ему нужно время, это очевидно, мы это говорили в начале. Он футболист и показывает себя в образцовой манере», — добавил специалист.

Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера», состоявшемся 5 февраля. 29-летний россиянин вышел на поле на 74-й минуте и не отметился результативными действиями. Матч завершился поражением «фиалок» со счетом 0:2. Болельщики высмеяли дебют футболиста.

Кокорин перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. По информации итальянских журналистов, «Фиорентина» заплатила за нападающего 4,5 миллиона евро.