Российский футболист заявил о покупке Porsche у Кокорина за 8 миллионов рублей

Российский нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о покупке автомобиля Porsche у форварда Александра Кокорина за восемь миллионов рублей. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Соболев вспомнил, что, накопив денег пару лет назад, он захотел приобрести дорогой автомобиль. «Тем более Саша сделал очень хорошую скидку, и взял я ее в рассрочку. Не жалею, что купил: классная машина. Об этом мечтают все мужики», — заявил он. 24-летний форвард добавил, что сегодня машина ему надоела, и он собирается продать ее.

В сентябре прошлого года стало известно, что Кокорин купил автомобиль «Ока» ради красивых номеров и поставил их на свой Rolls-Royce. Футболист приобрел российский автомобиль 2003 года выпуска со знаками О009РР, совпадавшими с его номером в «Спартаке».

Соболев выступает за «Спартак» с февраля 2020 года. Сначала он находился в московском клубе на правах аренды из самарских «Крыльев Советов», а в мае прошлого года подписал полноценный контракт. В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей за красно-белых, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.