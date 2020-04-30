Мамаев отреагировал на иск ведущей Первого канала

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев выразил готовность возместить материальный ущерб ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Об этом РИА Новости сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

«Еще в ходе предварительного следования, несмотря на то что Ушакова не была признана потерпевшей, как собственнику транспортного средства, получившего повреждения, со стороны Мамаева осуществлен именной денежный перевод на сумму 200 тысяч рублей», — заявил адвокат. Отмечается, что Мамаев намерен решить инцидент без судебных разбирательств.

О подаче иска Ушаковой к Мамаеву и нападающему «Сочи» Александру Кокорину стало известно ранее 30 апреля. Ушакова заявила, что размер ущерба составляет 321 тысячу рублей.

Автомобиль был поврежден 8 октября 2018 года во время драки игроков с водителем Ушаковой Виталием Соловчуком. У машины было разбито стекло, а салон был испачкан кровью.

В тот же день у Кокорина и Мамаева в центре Москвы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком. По итогам двух инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

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