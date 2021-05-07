Тренер «Фиорентины» рассказал о состоянии пропустившего два месяца Кокорина

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о физическом состоянии российского форварда Александра Кокорина. Об этом сообщает Viola News.

По словам специалиста, игрок вернулся после сложного отрезка, связанного с травмой, и тренируется только несколько дней. Тренер отметил, что нападающему нужно вернуться к лучшим кондициям. Якини также добавил, что говорить о сроках возвращения Кокорина на поле можно только после консультаций с медицинским штабом.

В начале марта Кокорин получил травму и пропустил два месяца. У россиянина было диагностировано повреждение бедра.

29-летний Кокорин перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. Он принял участие в трех матчах в составе «Фиорентины» и пока не отметился результативными действиями.