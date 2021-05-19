Стало известно о возможном уходе Кокорина из «Фиорентины»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть клуб. Об этом сообщает Calciomercatoweb.

Флорентийцы могут включить форварда в сделку по приобретению голкипера «Кальяри» Алессио Краньо. Также «Фиорентина» готова расстаться с полузащитником Лоренцо Венути ради трансфера вратаря. «Кальяри» оценивает стоимость Краньо в 20 миллионов евро. Также в трансфере голкипера заинтересован и «Интер».

30-летний Кокорин пропустил 12 матчей подряд. Всего он провел три игры в рамках чемпионата Италии.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из столичного «Спартака». Трансфер состоялся в январе 2021 года.

К красно-белым форвард присоединился в августе 2020-го. На его счету два гола в восьми матчах за «Спартак».

Кокорин известен по выступлениям за «Динамо», «Зенит» и «Сочи». Также на его счету 12 голов в 47 матчах за сборную России. Он не привлекается к играм за национальную команду с 2017 года.