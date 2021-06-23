Кокорина и Мамаева обязали выплатить компенсацию избитому водителю

Савеловский суд Москвы обязал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева выплатить компенсацию избитому ими в центре столицы водителю. Об этом в среду, 23 июня, со ссылкой на адвоката Мамаева Игоря Бушманова сообщает ТАСС

По словам защитника, избитому Виталию Соловчуку присудили по 50 тысяч рублей с каждого спортсмена в качестве компенсации морального вреда. Такая же сумма взыскана и с двух других участников драки. Иск пострадавшего был удовлетворен частично. Он требовал с футболистов 120 тысяч рублей в качестве возмещения вреда здоровью и по 250 тысяч рублей с каждого участника драки за моральные страдания.

Защита Кокорина будет обжаловать решение суда, так как его вина в совершении преступления в отношении Соловчука не доказана, заявила РИА Новости адвокат спортсмена.

В октябре 2018 года Мамаев и Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы. Их приговорили к полутора годам лишения свободы за хулиганство и побои. Досрочно они освободились в сентябре 2019 года.