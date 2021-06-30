Стали известны подробности задержания брата Кокорина за драку в баре

Раскрыты подробности задержания в Москве Кирилла Кокорина, брата футболиста Александра Кокорина, за драку в столичном баре. Детали приводит РЕН ТВ.

По данным телеканала, дебошира доставили в отдел вместе с приятелем Кареном Григоряном. Молодых людей задержали, когда они вместе с двумя девушками ехали в автомобиле по набережной.

До этого компания распивала алкоголь и хотела продолжить вечер в одном из столичных баров. Когда сотрудники отказались пускать посетителей без QR-кода, Кокорин вместе с Григоряном устроили драку с персоналом.

Молодые люди уже попадали в поле зрения полиции. Карена Григоряна задержали в марте 2021 года с 4,8 миллиона фальшивых рублей, а Кирилл Кокорин проходил свидетелем по делу своего брата, Александра Кокорина.

В октябре 2018 года Мамаев и Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы. Их приговорили к полутора годам лишения свободы за хулиганство и побои. Досрочно они освободились в сентябре 2019 года.