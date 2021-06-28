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Кокорин отрекся от эвакуированного Lamborghini

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Александр Кокорин
Александр Кокорин
Фото: @kokorin9 / Instagram

Футболист Александр Кокорин отрекся от эвакуированного в центре Москвы Lamborghini, который ранее принадлежал ему. Сотрудники полиции обратили внимание на автомобиль, поскольку на нем не было номеров, сообщает «Спорт Экспресс».

Нападающий итальянского футбольного клуба «Фиорентина» рассказал, что продал автомобиль Lamborghini, эвакуированный в центре Москвы, два года назад. По словам Кокорина, он не имеет к машине никакого отношения.

«Я удивился, когда увидел фото и подпись, что машина принадлежит мне. Я продал ее два года назад и никакого отношения к ней не имею», — заявил футболист.

Автомобиль Lamborghini, принадлежавший Кокорину, задержали в Москве без номеров 26 июня, поскольку на нем не было номеров. При обыске машины инспекторы нашли коллекцию из шести номерных знаков. Автомобиль эвакуировали и отправили на штрафстоянку. Отмечается, что футболисту могут не вернуть Lamborghini, так как он аннулировал страховку и учет, чтобы не платить штрафы.

Спортсмен подписал контракт с итальянской командой 27 января. Договор футболиста с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. По информации итальянских журналистов, «Фиорентина» заплатила за нападающего 4,5 миллиона евро.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили две драки в центре Москвы 8 октября 2018 года. В результате инцидентов спортсменов привлекли к уголовной ответственности — они провели в местах лишения свободы почти год.

Предыстория: Lamborghini Кокорина задержали в Москве без номеров
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