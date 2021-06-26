«Фиорентина» задумалась о продаже Кокорина

Руководство итальянской «Фиорентины» задумалось о продаже российского форварда клуба Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, в приобретении 30-летнего нападающего заинтересованы ряд клубов из Ближнего Востока и Российской премьер-лиги (РПЛ). В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кокорин провел на поле всего 91 минуту и не отметился результативными действиями. В большинстве матчей форвард оказывался вне заявки, так как восстанавливался после травмы.

Соглашение Кокорина с «фиалками» истекает летом 2024 года. Трансферную стоимость форварда оценивают в 3,5 миллиона евро. Нападающий переехал в Италию в начале 2021 года.

Кокорин известен по выступлениям за «Спартак», «Сочи», «Зенит» и «Динамо». С 2011 по 2016-й форвард привлекался к играм за сборную России. В ее составе он провел 47 матчей и забил 12 голов.