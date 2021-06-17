Главный тренер ушел из клуба Кокорина через три недели после назначения

Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Фиорентины». Об этом сообщается на сайте итальянской команды.

В клубе отметили, что решение о прекращении сотрудничества с итальянским тренером было совместным. Руководство «фиалок» также заявило, что поиски нового наставника уже начались.

Гаттузо возглавил «Фиорентину» три недели назад — 25 мая. На этом посту специалист сменил итальянца Джузеппе Якини.

В составе «Фиорентины» выступает российский форвард Александр Кокорин. Футболист перешел в клуб Флоренции из столичного «Спартака». Трансфер состоялся в январе 2021 года. В минувшем сезоне россиянин четырежды появился на поле в составе «фиалок». Суммарно форвард сыграл 91 минуту и не отметился результативными действиями.