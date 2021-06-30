Выяснилась причина конфликта брата Кокорина с полицейскими в Москве

Выяснилась причина конфликта брата футболиста Александра Кокорина с полицейскими в Москве — Кирилл вместе с другом Кареном хотели припарковаться у Центра международной торговли (ЦМТ), где в среду, 30 июня, пройдет прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Baza.

Молодые люди ночью приехали к зданию, которое было ограждено полицейскими. Правоохранители потребовали переставить машину, но Кокорин-младший и его приятель начали с ними спорить. В итоге им вменили неповиновение сотрудникам полиции. Молодым людям грозит до 15 сток ареста.

Мать Кирилла Кокорина говорит, что ребята ни в чем не виноваты, конфликт спровоцировал один из полицейских — он обозвал Карена «черным» и приказал подчиненным размазать его по асфальту, сообщает «МК». По ее словам, Кирилл стал снимать происходящее на телефон, но правоохранители ударили его по рукам, отобрали телефон и задержали. Кокорин отказывается признать вину в неповиновении полицейским.

РЕН ТВ опубликовал видео из отдела полиции в своем Telegram-канале.

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На кадрах виден друг Кокорина Карен в коридоре полицейского отделения вместе с силовиками. Затем показан Кирилл в кабинете.

Ранее 30 июня сообщалось, что брата футболиста задержали за драку возле московского бара, куда его не пустили без QR-кода.

В октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев и Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы. Их приговорили к полутора годам лишения свободы за хулиганство и побои. Досрочно они освободились в сентябре 2019 года.